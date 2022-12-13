Цена на золото стабилизировалась чуть выше 1790 доллара за тройскую унцию

Стоимость золота во вторник утром продемонстрировала стабильность и держится на уровне чуть выше отметки в 1 790 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота во вторник утром продемонстрировала стабильность и держится на уровне чуть выше отметки в 1 790 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Рынки ожидают выхода статистики по инфляции в США, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,25 доллара, или на 0,01% - до 1 792,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,83% - до 23,598 доллара за унцию.

Рынки проявляют осторожность перед публикацией статистики по инфляции в США за ноябрь. Эксперты ожидают снижения показателя до 7,3% с 7,7% в октябре. Снижение может стать пятым подряд, при этом инфляция по-прежнему значительно выше целевых 2%.

Также инвесторы ждут заседания ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. Регулятор может поднять ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.

Действия ФРС отражаются на курсе доллара, что, в свою очередь, влияет на стоимость золота. "Ястребиные" настроения традиционно поддерживают доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.