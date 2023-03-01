Цена на золото сохранила стабильность в ожидании решений ФРС США

Стоимость золота в среду утром слабо изменилась, оставаясь на уровне в 1 837 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в среду утром слабо изменилась, оставаясь на уровне в 1 837 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,3 доллара, или на 0,02% - до 1837 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожает на 0,49% - до 21,175 доллара за унцию.

На стоимость золота продолжают влиять ожидания трейдеров по монетарной политике Федрезерва. По данным CME Group, 76,7% аналитиков ожидают новое повышение ставки в марте - вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 23,3% ожидают увеличение уже на 50 базисных пунктов.

Золото чувствительно к действиям ФРС и планам регулятора по учетной ставке. Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар, что в свою очередь снижает стоимость драгметалла, делая его менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.