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Цена на золото сохранила стабильность на ожиданиях действий ФРС США

Цена на золото сохранила стабильность на ожиданиях действий ФРС США Стоимость золота в среду утром почти не изменились.
Финансы
16 ноября 2022 г. 09:59
Цена на золото сохранила стабильность на ожиданиях действий ФРС США

Стоимость золота в среду утром почти не изменились.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Рынки продолжают оценивать дальнейшие меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, также обращая внимание на события в Польше.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1 776,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,29%, до 21,58 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают оценивать дальнейшие шаги ФРС по ставке. Следующее заседание запланировано на середину декабря, и рынки в основном закладывают замедление темпов повышения ставки до 50 с 75 базисных пунктов в свете постепенного замедления годовой инфляции в США.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, поскольку решения регулятора по монетарной политике отражаются на долларе, что, в свою очередь, влияет на золото. Чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте и тем меньше спрос на драгоценный металл. Ослабление американской валюты, напротив, поддерживает стоимость золота.

В то же время участники торгов следят за событиями в Польше. Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет на территории страны, но в дальнейших заявлениях властей Польши речь шла об одной ракете. Инвесторы опасаются, что эти события могут стать причиной эскалации геополитической напряженности в мире.

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Версия на английском языке Gold prices stable amid expectations of Fed actions

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