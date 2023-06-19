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Цена на золото снизилась в первый день торговой недели

Цена на золото снизилась в первый день торговой недели Цена на золото в понедельник утром немного снизилась.
Финансы
19 июня 2023 г. 09:58

Цена на золото в понедельник утром немного снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают события предыдущей недели.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 2,95 доллара (0,15%), до 1 968,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,4%, до 24,218 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,06%, до 102,31 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте.

Рынки продолжают оценивать события предыдущей недели. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США по итогу заседания ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть повышена до конца года. Следующее заседание ФРС пройдет 25-26 июля.

Кроме того, в четверг европейский центробанк ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4% с 3,75% годовых, а затем на пресс-конференции глава центробанка Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.

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