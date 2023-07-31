Цена на золото снизилась после роста в пятницу

Цена на золото утром в последнюю торговую сессию июля опустилась, оттолкнувшись от круглой отметки в 2 000 долларов за тройскую унцию после повышения стоимости в пятницу. При этом с начала месяца стоимость драгметалла может продемонстрировать рост.

Цена на золото утром в последнюю торговую сессию июля опустилась, оттолкнувшись от круглой отметки в 2 000 долларов за тройскую унцию после повышения стоимости в пятницу. При этом с начала месяца стоимость драгметалла может продемонстрировать рост.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 7,3 доллара (0,37%), до 1 992,6 доллара за тройскую унцию. С начала месяца рост стоимость золота может составить 3,3%. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел в то же время на 0,53%, до 24,365 доллара за унцию.

Внимание трейдеров, в частности, направлено на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5% годовых. Теперь же, по данным CME Group, 80% экспертов допускают, что Федрезерв прекратит цикл ужесточения кредитно-денежной политики и по итогам заседания в сентябре сохранит ставку на текущем уровне.

Эти ожидания могли способствовать росту популярности и соответственному удорожанию золота как альтернативного долларовым направления "надежных" инвестиций, поскольку укрепляющий фактор ужесточения монетарной политики исчерпывает себя по отношении к курсу американской валюты.