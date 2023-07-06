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Цена на золото снизилась после публикации протокола заседания ФРС США

Цена на золото снизилась после публикации протокола заседания ФРС США Цена на золото в четверг утром продемонстрировала снижение после выхода в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
6 июля 2023 г. 09:05
Цена на золото снизилась после публикации протокола заседания ФРС США

Цена на золото в четверг утром продемонстрировала снижение после выхода в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 3,55 доллара (0,18%), до 1 923,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,38%, до 23,312 доллара за унцию.

Рынки обращают внимание на протокол заседания Федрезерва, это поддержало ожидания дальнейших повышений. Согласно документу, регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году на фоне высокой инфляции. Вместе с этим участники заседания посчитали целесообразным дальнейшее замедление повышений, чтобы оценить последствия совокупного ужесточения политики.

По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

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Версия на английском языке Gold prices fall after publication of minutes of Fed’s meeting

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