Цена на золото снизилась на укреплении доллара и росте доходности госбондов США

Золото в среду утром слабо подешевело на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.

Золото в среду утром слабо подешевело на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 0,75 доллара (0,04%), до 1 946,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро также подешевел - на 0,4%, до 23,142 доллара за унцию.

В среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на 0,05%, до 102,58 пункта. Так, в случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) выросла до 3,738%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.