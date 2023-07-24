Цена на золото снизилась на фоне ожидания решения ФРС США по ключевой ставке

Стоимость золота в понедельник утром снизилась, рынки в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Стоимость золота в понедельник утром снизилась, рынки в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Как передает Report, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,7 доллара (0,24%), до 1 961,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,46%, до 24,74 доллара за унцию.

В среду Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке по итогам очередного двухдневного заседания. Рынки полагают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых. Также в четверг будет опубликована первая оценка по ВВП США за второй квартал.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС и макростатистике из США, так как это влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Также на неделе свои решения по монетарной политике объявят Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг и Банк Японии в пятницу. Рынки ждут повышения от ЕЦБ на 25 базисных пунктов с текущих 4%, а японский регулятор, как прогнозируют эксперты, вновь сохранит ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.