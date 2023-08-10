Цена на золото слабо изменилась в ожидании данных об инфляции в США

Цена на золото утром почти не меняется в ожидании данных об инфляции в США.

Цена на золото утром почти не меняется в ожидании данных об инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,25 доллара (0,06%), до 1 949,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,11%, до 22,707 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают выхода макростатистики в США. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

Такие данные, помимо прочего, могут дать подсказки о дальнейших действиях Федеральной резервной системой (ФРС) США в отношении монетарной политики в стране, что, в свою очередь, влияет на курс доллара и доходность американского госдолга. А эти факторы влияют и на рынок золота, выступающий в том числе как альтернативный рынок финансовых активов-убежищ.