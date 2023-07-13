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Цена на золото продемонстрировала стабильность после данных об инфляции в США

Цена на золото продемонстрировала стабильность после данных об инфляции в США Стоимость золота продемонстрировала стабильность в четверг утром после публикации макроэкономической статистики в США.
Финансы
13 июля 2023 г. 10:35
Цена на золото продемонстрировала стабильность после данных об инфляции в США

Стоимость золота продемонстрировала стабильность в четверг утром после публикации макроэкономической статистики в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снизилась на 0,8 доллара (0,04%), до 1 960,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,41%, до 24,410 доллара за унцию.

Днем ранее была опубликована статистика об инфляции в США, которая повлияла на стоимость американской валюты и, соответственно, на стоимость золота. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя эксперты ожидали замедления только до 3,1%.

В среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) сократился на 1,21%, до 100,5 пункта, на фоне чего стоимость золота увеличилась на 1,27%, до 1 961,70 доллара за тройскую унцию. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте и наоборот. При этом в четверг курс доллара стабилизировался, на фоне чего нормализовалась и стоимость драгметалла. Так, индекс символически снизился на 0,03%, до 100,49 пункта.

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