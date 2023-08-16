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Цена на золото продемонстрировала стабильность перед выходом протокола ФРС США

Цена на золото продемонстрировала стабильность перед выходом протокола ФРС США Цена на золото почти не изменилась в среду утром. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
16 августа 2023 г. 10:11
Цена на золото продемонстрировала стабильность перед выходом протокола ФРС США

Цена на золото почти не изменилась в среду утром. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,45 доллара (0,02%), до 1 935,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,05%, до 22,668 доллара за унцию.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора. Последние макроэкономические данные указывают, что годовая инфляция в США за июль ускорилась до 3,2%, а розничные продажи в стране в июле выросли к июню сильнее ожиданий.

В июле регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 90,5% аналитиков ожидают ее сохранения в сентябре, а на конец года 29,8% экспертов допускают ее уже на уровне 5,5-5,75%.

Золото чувствительно к сигналам ФРС по учетной ставке. Это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

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Версия на английском языке Gold prices stable before release of US Federal Reserve minutes

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