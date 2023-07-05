О нас

Цена на золото продемонстрировала стабильность перед решением ФРС США

Цена на золото продемонстрировала стабильность перед решением ФРС США Стоимость золота в среду утром практически не изменилась.
Финансы
5 июля 2023 г. 09:43
Цена на золото продемонстрировала стабильность перед решением ФРС США

Стоимость золота в среду утром практически не изменилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,65 доллара (0,03%), до 1 932,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,17%, до 23,135 доллара за унцию.

В среду ожидается публикация протокола июньского заседания ФРС. В прошлом месяце регулятор сохранил ключевую ставку, прервав длительный цикл ужесточения. Как считают аналитики, в июле Федрезерв может продолжить увеличение ставки. По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi