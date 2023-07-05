Цена на золото продемонстрировала стабильность перед решением ФРС США

Стоимость золота в среду утром практически не изменилась.

Стоимость золота в среду утром практически не изменилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,65 доллара (0,03%), до 1 932,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,17%, до 23,135 доллара за унцию.

В среду ожидается публикация протокола июньского заседания ФРС. В прошлом месяце регулятор сохранил ключевую ставку, прервав длительный цикл ужесточения. Как считают аналитики, в июле Федрезерв может продолжить увеличение ставки. По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.