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Цена на золото продемонстрировала символический рост

Цена на золото продемонстрировала символический рост Стоимость золота почти не выросла в пятницу утром, но за первую неделю месяца может продемонстрировать рост примерно на 3,5%.
Финансы
5 мая 2023 г. 10:04
Цена на золото продемонстрировала символический рост

Стоимость золота почти не выросла в пятницу утром, но за первую неделю месяца может продемонстрировать рост примерно на 3,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,45 доллара (0,02%), до 2 056,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,21%, до 26,282 доллара за унцию.

Таким образом, цена на золото за первую неделю мая может продемонстрировать уверенный рост, как и месяцем ранее, когда драгоценный металл рос на опасениях по поводу банковской системы США.

Эта неделя во многом возродила опасения марта. Как и тогда, крупный банк - First Republic - не справился с финансовыми трудностями. В понедельник он был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка.

Кроме того, мировые регуляторы обновляли ставки рефинансирования. Так, в среду Федеральная резервная система США повысила ее на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25%, а вслед за ней, в четверг, Европейский центробанк - на те же 0,25 п.п., до 3,75%. Это могло оказать на драгоценный металл двойственный эффект, так как, с одной стороны, ужесточение монетарной политики может усилить опасения рецессии на рынках, с другой, оно способствует укреплению, в данном случае в том числе доллара, что обратно пропорционально сказывается на цене золота.

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Версия на английском языке Gold prices demonstrate symbolic growth

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