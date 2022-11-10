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Цена на золото осталась стабильной перед выходом данных по инфляции в США

Цена на золото осталась стабильной перед выходом данных по инфляции в США Стоимость золота незначительно изменилась в четверг утром.
Финансы
10 ноября 2022 г. 09:49
Цена на золото осталась стабильной перед выходом данных по инфляции в США

Стоимость золота незначительно изменилась в четверг утром.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Инвесторы с осторожностью ожидают статистику по инфляции в США, которая может повлиять на политику ФРС.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,15 доллара, или на 0,13%, до 1 711,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,83%, до 21,15 доллара за унцию.

Позже в четверг трейдеры ожидают публикации данных по годовой инфляции в США за октябрь. Аналитики ждут замедления инфляции до 8% по итогам октября с 8,2% месяцем ранее. Таким образом, инфляция может показать замедление четвертый месяц подряд. При этом она остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Данные могут повлиять на дальнейшую политику Федрезерва. Регулятор с начала года повысил ставку уже 6 раз подряд для борьбы с инфляцией.

Рынки ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, но допускают замедление темпов повышения ставки. По данным CME Group, 57% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а 43% - вновь на 75 базисных пунктов.

Золото, как правило, реагирует на сигналы от ФРС, поскольку это отражается на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость драгоценного металла. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте. В то же время ожидания замедления повышения ставки Федрезерв могут сдержать укрепление доллара, что станет позитивом для золота.

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