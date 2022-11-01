Цена на золото осталась стабильной на ожиданиях вокруг решения ФРС США

Стоимость золота во вторник утром незначительно изменилась. Рынки в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который состоится 1-2 ноября.

Стоимость золота во вторник утром незначительно изменилась. Рынки в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который состоится 1-2 ноября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,25 доллара, или на 0,08%, до 1 641,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,69%, до 19,442 доллара за унцию.

По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышение ставки на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Ставка с начала года была повышена уже пять раз на фоне мер ФРС по борьбе с высокой инфляцией.

Традиционно изменение ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке драгметалла в другой валюте и наоборот. На фоне продолжающегося цикла ужесточения рынки будут следить за темпами повышения ставки, а также ждать от регулятора сигналов о политике ФРС в следующем году.

Рынки также обратили внимание на квартальный доклад World Gold Council. Согласно документу, мировой спрос на золото в третьем квартале вырос на 28% год к году на фоне рекордных покупок драгоценного металла центробанками, при этом инвестиционный спрос сократился на 47% в годовом выражении