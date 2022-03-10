О нас
Аудио новости

Цена на золото опустилась ниже 2 тыс. долларов за унцию

Цена на золото опустилась ниже 2 тыс. долларов за унцию Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску.
Финансы
10 марта 2022 г. 09:43
Цена на золото опустилась ниже 2 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,2 доллара США, или на 0,16%, до 1 985 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,21%, до 25,87 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 2,7%, в результате цена опустилась из диапазона в 2 060-2 070 долларов ниже 2 000 долларов за унцию. Трейдеры несколько возвращаются к риску, о чем также свидетельствует рост фондовых рынков. Индексы Азии выросли в четверг на 1-4%, Европы — в среду на 3-8%, США — на 2-3,6%.

"Однако остаются опасения по поводу высоких цен на энергоносители, что может способствовать усилению инфляции", — пишет газета Wall Street Journal.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
9 марта 2022 г. 19:16
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
9 марта 2022 г. 11:30
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
9 марта 2022 г. 02:06
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi