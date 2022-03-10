Цена на золото опустилась ниже 2 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску.

Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,2 доллара США, или на 0,16%, до 1 985 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,21%, до 25,87 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 2,7%, в результате цена опустилась из диапазона в 2 060-2 070 долларов ниже 2 000 долларов за унцию. Трейдеры несколько возвращаются к риску, о чем также свидетельствует рост фондовых рынков. Индексы Азии выросли в четверг на 1-4%, Европы — в среду на 3-8%, США — на 2-3,6%.

"Однако остаются опасения по поводу высоких цен на энергоносители, что может способствовать усилению инфляции", — пишет газета Wall Street Journal.