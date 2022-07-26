Цена на золото незначительно выросла в ожидании решения ФРС США

Стоимость золота во вторник утром с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США незначительно выросла.

Стоимость золота во вторник утром с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США незначительно выросла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличилась на 1,15 доллара, или на 0,07%, до 1 720,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,4% — до 18,402 доллара за унцию.

По словам главы отдела рынка профессиональных инвесторов ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell), которого цитирует агентство Market Watch, трейдеры находятся в ожидании решений ФРС, которая, согласно прогнозам, повысит учетную ставку еще на 75 базисных пунктов.

Это решение каким-то образом отразится на макроэкономических показателях Штатов, а также в глобальном масштабе, и прежде всего может повлиять на курс доллара, который влияет и на мировые котировки золота.

По итогам прошлой недели стоимость драгметалла выросла на 1,4%. Этому способствовало ослабление доллара, считает Фраппелл.