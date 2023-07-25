Цена на золото незначительно выросла перед решением ФРС США

Цена на золото во вторник утром стабильна, рынки в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Цена на золото во вторник утром стабильна, рынки в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,3 доллара (0,02%), до 1 962,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,35%, до 24,668 доллара за унцию.

В среду американский центробанк объявит свое решение по ключевой ставке. Рынки предполагают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5-5,25% годовых, после чего начнет сворачивать цикл ужесточения.