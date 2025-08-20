О нас

Цена на золото незначительно выросла на фоне укрепления доллара

Цена на золото незначительно выросла на фоне укрепления доллара Стоимость золота незначительно выросла в среду утром. Давление на цены драгоценного металла оказывает совокупность факторов.
Финансы
20 августа 2025 г. 10:00
Цена на золото незначительно выросла на фоне укрепления доллара

Стоимость золота незначительно выросла в среду утром. Давление на цены драгоценного металла оказывает совокупность факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $4,4 относительно предыдущего закрытия, или на 0,13%, до $3 363,1 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро при этом подешевел на 0,57% - до $37,115 за унцию.

Укрепление доллара и усиление склонности инвесторов к риску оказывают понижающее давление на стоимость золота, при этом рынки ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Кроме того, дополнительные сведения о направлении курса денежно-кредитной политики ФРС можно получить из протокола регулятора июльского заседания, который будет обнародован позднее в среду.

