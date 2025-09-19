Цена на золото незначительно выросла на фоне ожиданий по политике ФРС США
Финансы
- 19 сентября, 2025
- 10:09
Стоимость золота в пятницу утром выросла в умеренном темпе, динамика сдерживается отсутствием ясных сигналов в сторону смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как передает Report, это следует из данных торгов. Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $11,52 относительно предыдущего закрытия, или на 0,31%, до $3 689,82 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,95%, до $42,518 за унцию.
