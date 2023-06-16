Цена на золото незначительно снизилась при росте доходности госдолга США

Цена на золото в пятницу утром немного снизилась.

Цена на золото в пятницу утром немного снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 3,05 доллара (0,15%), до 1 967,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,04%, до 23,938 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) увеличивается до 3,738% с 3,726% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.