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Цена на золото незначительно снизилась при росте доходности госдолга США

Цена на золото незначительно снизилась при росте доходности госдолга США Цена на золото в пятницу утром немного снизилась.
Финансы
16 июня 2023 г. 09:42
Цена на золото незначительно снизилась при росте доходности госдолга США

Цена на золото в пятницу утром немного снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 3,05 доллара (0,15%), до 1 967,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,04%, до 23,938 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) увеличивается до 3,738% с 3,726% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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Версия на английском языке Gold falls slightly amid rising US government debt yields

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