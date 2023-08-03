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Цена на золото незначительно снизилась на укреплении доллара

Цена на золото незначительно снизилась на укреплении доллара Цена на золото в четверг утром незначительно снизилась на фоне удорожания доллара. Рынки в ожидании выхода важной статистики по США в пятницу.
Финансы
3 августа 2023 г. 09:26

Цена на золото в четверг утром незначительно снизилась на фоне удорожания доллара. Рынки в ожидании выхода важной статистики по США в пятницу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,75 доллара (0,19%), до 1 971,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,61%, до 23,727 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 102,69 пункта, днем ранее показатель поднялся на 0,3%. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы в то же время ожидают выхода в пятницу данных по рынку труда США. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в июле осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тыс. после увеличения на 209 тыс. в июне.

Эта статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара.

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