Цена на золото достигла рекордных значений на фоне новостей из США и Китая
Финансы
- 13 октября, 2025
- 10:32
Биржевая цена золота выросла, достигнув новых рекордных значений, на фоне торговой напряженности между США и Китаем.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $84,27 относительно предыдущего закрытия, или на 2,11%, - до $4 084,67 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 4,57% - до $49,405 за унцию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
