    Цена на золото достигла рекордных значений на фоне новостей из США и Китая

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 10:32
    Биржевая цена золота выросла, достигнув новых рекордных значений, на фоне торговой напряженности между США и Китаем.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $84,27 относительно предыдущего закрытия, или на 2,11%, - до $4 084,67 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 4,57% - до $49,405 за унцию.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.

    Лента новостей