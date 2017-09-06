Цена на золото достигла максимума за последний год

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Цена на золото на мировом рынке достигла 1 349,7 доллара за унцию, что является максимальной планкой за последний год.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, драгоценный металл начал дорожать с 4 сентября после проведения Северной Кореей испытания "водородной" бомбы, тогда цена на золото достигла 1 340 долларов за унцию.

Заявление официального Пхеньяна от 5 сентября об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, а также выступление России и Китая против решения США об увеличении санкций в отношении Северной Кореи способствовали росту цен на золото до 1 350 долларов за унцию.

Отметим, что в последний раз по этой цене золото торговалось 7 сентября прошлого года. В то время цена на драгметалл составила 1 350,5 доллара за унцию. Аналитическая группа Report считает, что анализ технических графиков дает основание говорить, что золото подорожает до 1390 долларов за унцию.