Цена на золото достигла исторического максимума

Цена золота в ходе торгов в пятницу достигла исторического максимума благодаря сильному спросу на надежные активы.

Цена золота в ходе торгов в пятницу достигла исторического максимума благодаря сильному спросу на надежные активы.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Trading Economics.

Сентябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex торгуются выше отметки $2 493 за унцию. По сравнению с уровнем на закрытие предыдущей сессии они подорожали почти на 1,4%.

Поддержку рынку оказывает усиление геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и в Украине.

Также трейдеры продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При этом в целом ожидается, что по итогам трех оставшихся в этом году заседаний американский ЦБ в совокупности снизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25-5,5% годовых.

Аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич ожидает дальнейшего повышения стоимости драгметалла в ближайший год.

"В связи с явными признаками существенного снижения процентных ставок ФРС мы повысили прогноз цены золота на конец года до $2 500 за унцию с $2300 ранее, - заявил эксперт. - За тремя снижениями процентных ставок, которые мы ожидаем до конца года, вероятно, последуют еще три в первом полугодии 2025 года. Это в общей сложности на два сокращения больше, чем мы ожидали ранее".

К середине следующего года, как ожидается, цена золота вырастет до $2 600 за унцию. Однако к концу 2025 года котировки, вероятно, упадут до $2550 за унцию (прежний прогноз составлял $2200 за унцию) "ввиду возобновления роста инфляции и связанных с этим спекуляций о повышении процентных ставок в следующем году", заявил Фрич.