Цена на золото достигла 5-месячного максимума

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Цена на золото на мировом рынке достигла самого высокого уровня с ноября 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сегодня, 17 апреля, золото подорожало до 1 296,5 доллара/унция. В качестве причины указывается политическая напряженность вокруг Северной Кореи. На прошлой неделе стоимость золота выросла на 2,5%.

Аналитическая группа Report прогнозирует постепенное снижение цен на золото по мере урегулирования геополитических проблем.