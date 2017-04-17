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    Цена на золото достигла 5-месячного максимума

    Report: Золото будет постепенно дешеветь

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Цена на золото на мировом рынке достигла самого высокого уровня с ноября 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сегодня, 17 апреля, золото подорожало до 1 296,5 доллара/унция. В качестве причины указывается политическая напряженность вокруг Северной Кореи. На прошлой неделе стоимость золота выросла на 2,5%.

    Аналитическая группа Report прогнозирует постепенное снижение цен на золото по мере урегулирования геополитических проблем. 

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