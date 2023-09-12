Цена на золото чуть снизилась в преддверии выхода данных об инфляции в США

Стоимость золота немного снизилась во вторник утром, рынки в ожидании выхода данных об инфляции в США.

Стоимость золота немного снизилась во вторник утром, рынки в ожидании выхода данных об инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,25 доллара (0,17%), до 1 943,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,02%, до 23,39 доллара за унцию.

В среду ожидается выход статистики по годовой инфляции в США за август. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам месяца ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее. Рост потребительских цен может усилиться второй месяц подряд.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от Федрезерва по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости этого драгоценного металла. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на 0,07%, до 104,64 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и наоборот.