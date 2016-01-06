​Цена на нефть приближается к отметке 35 долларов/баррель

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки Brent сегодня упала ниже 36 долларов/баррель и приближается к отметке 35 долларов/баррель. Отметим, что это минимальный показатель после июля 2004 года, когда цена на Brent снизилась до 34,18 долларов. Как сообщает Report, после последующего роста цен, в декабре 2008 года стоимость нефти Brent опустилась до 36,2 долларов/баррель и сегодня находится ниже этой отметки - на уровне 35,7 долларов.

Следует отметить, что нефть марки Brent в июле 2008 года продавалась по максимальной цене - 147,5 долларов/баррель. Сегодня же ее стоимость упала на 112 долларов или 76% ниже максимальной отметки. В ближайшей перспективе возможно удешевление нефти до 23 долларов/баррель.

Техасская нефть марки WTI в настоящее время продается по цене, близкой к Brent (35,5 долларов/баррель). В декабре 2008 года ее стоимость составляла 32,4 долларов/баррель, максимальная цена отмечалась в июле 2008 года - 147,27 долларов/баррель. Сейчас WTI продается на 112 долларов или 76% дешевле максимальной отметки. Отмечается, что если стоимость нефти упадет ниже 32,40 долларов, вероятность приближения техасской нефти к отметке 20 долларов/баррель высока.

"Падение цен на нефть связано с отрицательными экономическими показателями Китая. Снижение индекса деловой активности в производственном секторе Китая 4 января привело к 7%-ному спаду на китайских фондовых биржах. Цены на нефть начали движение вниз на фоне опасности сокращения спроса", - подчеркивают аналитики Report.

Международные эксперты прогнозируют рост китайской экономики на 5-6% в 2016 году. Это приведет к падению нефтяных котировок до 20-25 долларов/баррель. Естественно, на падение цен окажет влияние и выход иранской нефти на мировой рынок.