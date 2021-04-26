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Цена на медь обновила рекорд 2011 года

Цена на медь обновила рекорд 2011 года Трейдеры обращают внимание и на ситуацию в Чили, на которую приходится около четверти мировых поставок меди
Финансы
26 апреля 2021 г. 10:15
Цена на медь обновила рекорд 2011 года

Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные торговых площадок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 8.58 (по бакинскому времени) стоимость июльского фьючерса на медь на бирже Comex растёт на 0,94%, до 4,3842 доллара США за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в понедельник показатель достиг 4,3943 доллара США, это самый высокий уровень с начала августа 2011 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 1,6%, до 9551,5 доллара США, алюминия - на 0,06%, до 2364,5 доллара США, цинка - на 1,05%, до 2 852 долларов США за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается сейчас на 0,17%, до 90,7 пункта. Это минимальный уровень с начала марта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.

Трейдеры обращают внимание и на ситуацию в Чили. Портовые рабочие в стране, на которую приходится около четверти мировых поставок меди, призвали к забастовке, цитирует газета Wall Street Journal аналитиков CBA.

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Версия на английском языке Copper price breaks 2011 record

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