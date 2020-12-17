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Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин обновила исторический максимум Цена на биткоин впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов США, тем самым обновив исторический максимум.
Финансы
17 декабря 2020 г. 02:38
Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин впервые поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов США, тем самым обновив исторический максимум.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

По информации CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 02.19 часов (бакинское время) биткоин дорожает на 7,95 процента, до 21 072 долларов США; а на Binance - на 8,31 процента, до 21 105 долларов США.

На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.

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