Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за день

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 12,5 процента, до 28 028 долларов США, обновив исторический максимум.

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 12,5 процента, до 28 028 долларов США, обновив исторический максимум.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk .

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.