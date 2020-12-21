Цена биткоина впервые превысила 24 тысячи долларов

Криптовалюта за неделю подорожала на 24%

Биткоин обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась выше 24 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", таковы данные CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену биткоина по 20 биржам.

К 01:24 (по бакинскому времени) курс биткоина снизился до 23,738 тыс. долларов США За семь дней криптовалюта подорожала на 24%. Сейчас основные курсы криптовалют, в том числе биткоbна, немного снижаются. За неделю Ethereum вырос на 9,87% (645 долларов США), XRP — на 10,74% (0,57 доллара США).

Стремительный рост стоимости виртуальной валюты происходит на фоне ослабления доллара и растущего спроса на криптоактивы со стороны институциональных и крупных частных инвесторов.