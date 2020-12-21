О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена биткоина впервые превысила 24 тысячи долларов

Цена биткоина впервые превысила 24 тысячи долларов Криптовалюта за неделю подорожала на 24%
Финансы
21 декабря 2020 г. 11:18
Цена биткоина впервые превысила 24 тысячи долларов

Биткоин обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась выше 24 тыс. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", таковы данные CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену биткоина по 20 биржам.

К 01:24 (по бакинскому времени) курс биткоина снизился до 23,738 тыс. долларов США За семь дней криптовалюта подорожала на 24%. Сейчас основные курсы криптовалют, в том числе биткоbна, немного снижаются. За неделю Ethereum вырос на 9,87% (645 долларов США), XRP — на 10,74% (0,57 доллара США).

Стремительный рост стоимости виртуальной валюты происходит на фоне ослабления доллара и растущего спроса на криптоактивы со стороны институциональных и крупных частных инвесторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bitkoinin qiyməti ilk dəfə 24 min ABŞ dollarını keçib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi