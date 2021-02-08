О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена биткоина установила новый исторический максимум

Цена биткоина установила новый исторический максимум Это произошло после того, как Tesla, контролируемая Илоном Маском, сообщила об инвестициях в 1,5 млрд долларов США в эту криптовалюту
Финансы
8 февраля 2021 г. 17:35
Цена биткоина установила новый исторический максимум

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это произошло после того, как компания Tesla, контролируемая Илоном Маском, сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов США в эту криптовалюту.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.00 (по бакинскому времени) стоимость биткоина росла на 21,34% — до 43 309 долларов США. На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин за сутки дорожал на 10,71% — до 43 057 долларов США.

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свою инвестиционную политику в целях обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

"После этого мы инвестировали в биткоин в общей сложности 1,5 миллиарда долларов США в рамках этой политики, и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок. Более того, мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе…", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
8 февраля 2021 г. 10:32
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi