Цена биткоина установила новый исторический максимум

Это произошло после того, как Tesla, контролируемая Илоном Маском, сообщила об инвестициях в 1,5 млрд долларов США в эту криптовалюту

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум, превысив достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это произошло после того, как компания Tesla, контролируемая Илоном Маском, сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов США в эту криптовалюту.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.00 (по бакинскому времени) стоимость биткоина росла на 21,34% — до 43 309 долларов США. На бирже Binance, которая является крупнейшей по объему торгов криптовалютами, биткоин за сутки дорожал на 10,71% — до 43 057 долларов США.

Компания Tesla на ленте раскрытия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) сообщила, что в январе 2021 года обновила свою инвестиционную политику в целях обеспечения большей гибкости для дальнейшей диверсификации и максимизации доходов. В рамках обновленной политики компания может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие активы.

"После этого мы инвестировали в биткоин в общей сложности 1,5 миллиарда долларов США в рамках этой политики, и можем приобретать и хранить цифровые активы время от времени или на длительный срок. Более того, мы планируем начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимыми законами и первоначально на ограниченной основе…", — говорится в сообщении.