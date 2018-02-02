Цена биткоина упала ниже 8 000 долларов

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость биткоина упала ниже 8 000 долларов.

Как сообщает Report, биткоин в настоящее время продается по 7 800 долларов. Резкий рост продаж на рынке криптовалюты привел к сокращению капитализации рынка до 348 млрд долларов.

Таким образом, биткоин подешевел в 2,6 раза с рекордного уровня, а капитализация рынка снизилась в 2,4 раза. Отметим, что эта цена биткоина является самой низкой после 19 ноября 2017 года. Напомним, что второй по рыночной капитализации Ethereum продается по 750 долларов, а Ripple - 0,63 доллара.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что капитализация рынка не упадет ниже 300 млрд долларов, а цены будут постепенно расти с этих уровней.