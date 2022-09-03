Цена биткоина упала ниже 20 тысяч долларов

Цена ведущей криптовалюты мира – биткоина упала ниже 20 тысяч долларов США.

Цена ведущей криптовалюты мира – биткоина упала ниже 20 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, криптовалюта за последние 24 часа подешевела на 0,92% - до 19,953 тысячи долларов США.

В результате его капитализация снизилась до 381 млрд долларов США.

Цена эфириума, занимающего 2-е место по рыночной капитализации, за сутки снизилась на 1,45% и составила 1,567 тыс. долларов США. Из альткойнов первой десятки больше всего теряет в стоимости Solana.

Общая стоимость криптовалютного рынка упала до 979 млрд долларов США.

Данные CoinMarketCap по состоянию на 09:33 по бакинскому времени: