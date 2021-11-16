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Цена биткоина снизилась на 10%

Цена биткоина снизилась на 10% Биткоин во вторник днем дешевеет более чем на 10%, цена криптовалюты впервые с 28 октября опустилась ниже психологической отметки в 60 тыс. долларов CША.
Финансы
16 ноября 2021 г. 14:36
Цена биткоина снизилась на 10%

Биткоин во вторник днем дешевеет более чем на 10%, цена криптовалюты впервые с 28 октября опустилась ниже психологической отметки в 60 тыс. долларов CША.

Как передает Report, yа крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин днем дешевел на 10,35% — до 59,1 тыс. долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 10,04% — до 59,2 тыс. долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена криптовалюты опустилась ниже 60 тыс. долларов впервые с 28 октября. С начала недели биткоин потерял более 7% своей стоимости. При этом на минувшей неделе биткоин достиг нового исторического максимума в 69 тыс. долларов.

С начала ноября биткоин суммарно потерял более 2%. При этом в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%. Это стало сильнейшим месячным ростом с декабря 2020 года.

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