Цена биткоина рухнула после рекордного роста

В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов США

Падение стоимости биткоина усилилось в понедельник днем и превышает 15%, криптовалюта стоит уже 28,5 тысячи долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 14.22 (по бакинскому времени) стоимость биткоина снижается на 15,6%, до 28,55 тысячи долларов США. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 10,47%, до 29 248 долларов США. На долю биткоина приходится примерно 68,85% всего глобального рынка криптовалют.

В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов США.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара США, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов США, а затем 29 тысяч долларов США. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов США до 34,8 тысячи долларов США.