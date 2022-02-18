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Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов

Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов Стоимость биткоина в пятницу вечером снижается на 5% за последние сутки, опустившись ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля.
Финансы
18 февраля 2022 г. 20:05
Цена биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу вечером снижается на 5% за последние сутки, опустившись ниже 40 тысяч долларов впервые с 4 февраля.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 5,5% - до 39,77 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 5,6% - до 39,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена биткоина снижается третий день подряд. Причем с начала месяца криптовалюта выросла в цене на 3,2%. Наиболее заметный суточный рост пришелся на 4 февраля, когда биткоин подорожал на 11,5%. С начала года же биткоин суммарно потерял 14% стоимости.

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