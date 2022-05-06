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Цена биткоина опустилась на 10%

Цена биткоина опустилась на 10% Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до 35,9 тыс. долларов США.
Финансы
6 мая 2022 г. 00:48
Цена биткоина опустилась на 10%

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до 35,9 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По данным на 23:39 по бакинскому времени, стоимость криптовалюты опустилась до 35,94 тыс. долларов США.

25 апреля курс биткоина к доллару США опустился до минимума за шесть недель на фоне общего ухода инвесторов от риска, связанного с сигналами "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Ястребы в США - это сторонники эскалации военных вопросов в политической дискуссии.

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