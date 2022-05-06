Цена биткоина опустилась на 10%

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до 35,9 тыс. долларов США.

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до 35,9 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По данным на 23:39 по бакинскому времени, стоимость криптовалюты опустилась до 35,94 тыс. долларов США.

25 апреля курс биткоина к доллару США опустился до минимума за шесть недель на фоне общего ухода инвесторов от риска, связанного с сигналами "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Ястребы в США - это сторонники эскалации военных вопросов в политической дискуссии.