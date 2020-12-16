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Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют
Финансы
16 декабря 2020 г. 18:05

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов США, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.49 (по бакинскому времени) биткоин дорожает на 4,75%, до 20 175 долларов США, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,24%, до 20 327 долларов США.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

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