Цена биткоина достигнет 125 тыс. долларов

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Стоимость биткоина на мировом рынке достигнет 125 тыс. долларов в ближайшие четыре года, а капитализация крипторынка повысится до 1,2 трлн долларов к концу этого года. Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с этим прогнозом выступил известный эксперт Wall Street по стратегии Томас Ли.

Напомним, что капитализация криптовалютного рынка в настоящее время равна 580 млрд долларов.

T.Ли спрогнозировал цену биткоина в 25 тыс. долларов в октябре 2017 года. Он повысил свой предыдущий прогноз в 5 раз. Сейчас биткоин торгуется по 11 700 долларов. Эксперт полагает, что вторая по величине рыночной капитализации цифровая валюта – эфириум подорожает до 1 900 долларов к концу года. Сейчас он продается по 1 050 долларов.

"Инвесторы будут стараться переходить к малочисленным криптовалютам в этом году. Поток денежных средств в криптовалюты из промышленных секторов увеличится", - добавил Ли.