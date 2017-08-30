Цена биткоин превысила 4600 долларов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Цена биткоин за день котировки криптовалюты взлетела еще на 6%, обновив новый исторический максимум на отметке 4600 долларов.

Ключевую роль на этот раз сыграла геополитика. После того как выпущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии, инвесторы принялись искать убежище в безопасных активах.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, наиболее активный спрос наблюдался со стороны Японии и Южной Кореи.

В итоге, капитализация рынка криптовалют впервые превысила отметку 160 млрд долларов. Всего Coinmarketcap учитывает 853 криптовалюты, 11 из которых оцениваются на сумму свыше 1 млрд долларов. Лидером рейтинга, без сомнения, является биткоин (Bitcoin) с показателем 73,735 млрд долларов. На второй строчке разместилась криптовалюта Ethereum (34,067 млрд долларов), на третьей - Bitcoin Cash (9,612 млрд долларов).

Кроме того, в топ-11 входят следующие цифровые валюты: Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Dash, NEO, Ethereum Classic и Monero. Отметим, что на прошлой неделе зафиксирован рост отдельных альткоинов. Так, Ripple прибавил 47%, NEO — 23%, Ethereum Classic - 10%.