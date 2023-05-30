Цена азербайджанской нефти в бюджете повышена до 60 долларов

В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год цена 1 барреля нефти марки "Azeri Light" повышается с 50 до 60 долларов США.

В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год цена 1 барреля нефти марки "Azeri Light" повышается с 50 до 60 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

На основе обновленных макроэкономических прогнозов средняя экспортная цена 1 барреля нефти до конца года в базовом сценарии принята равной 60 долларам США (4-месячный факт - 85,8 доллара США).

Согласно прогнозу, в 2023 году ВВП увеличится на 1,8% в реальном выражении до 111,6 млрд манатов (на 5,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза), в том числе ненефтяной ВВП увеличится на 4,9% в реальном выражении до 77,7 млрд манатов (на 4,4 млрд манатов больше предыдущего прогноза).

Среднегодовая инфляция в текущем году ожидается на уровне 10,4% (на 3,5 процентных пункта выше предыдущего прогноза (6,9%).