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Цена азербайджанской нефти в бюджете повышена до 60 долларов

Цена азербайджанской нефти в бюджете повышена до 60 долларов В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год цена 1 барреля нефти марки "Azeri Light" повышается с 50 до 60 долларов США.
Финансы
30 мая 2023 г. 14:18
Цена азербайджанской нефти в бюджете повышена до 60 долларов

В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год цена 1 барреля нефти марки "Azeri Light" повышается с 50 до 60 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

На основе обновленных макроэкономических прогнозов средняя экспортная цена 1 барреля нефти до конца года в базовом сценарии принята равной 60 долларам США (4-месячный факт - 85,8 доллара США).

Согласно прогнозу, в 2023 году ВВП увеличится на 1,8% в реальном выражении до 111,6 млрд манатов (на 5,6 млрд манатов больше предыдущего прогноза), в том числе ненефтяной ВВП увеличится на 4,9% в реальном выражении до 77,7 млрд манатов (на 4,4 млрд манатов больше предыдущего прогноза).

Среднегодовая инфляция в текущем году ожидается на уровне 10,4% (на 3,5 процентных пункта выше предыдущего прогноза (6,9%).

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Версия на английском языке Budget price of Azerbaijani oil increased to $60
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 60 dollara qaldırılır

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