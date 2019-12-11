Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов оказалась на 10% выше объявленной

Биржевые торги акциями крупнейшей в мире по запасам и экспорту нефти Saudi Aramco начались на саудовской бирже Tadawul в 10:30 по мск, следует из данных торгов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цена открытия составила 35,2 риала за бумагу (около 9,4 долларов), что на 10% выше объявленной.

Компания провела крупнейшее в мире IPO, в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено 1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, вся компания оценена в 1,7 трлн долларов.