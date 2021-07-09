Цена акций Apple побила исторический рекорд

Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США.

Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.28 по бакинскому времени акции Apple дорожали на 1,45 процента - до 145,32 доллара США. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара США.

Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов США.