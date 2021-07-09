О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена акций Apple побила исторический рекорд

Цена акций Apple побила исторический рекорд Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США.
Финансы
9 июля 2021 г. 22:08
Цена акций Apple побила исторический рекорд

Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.28 по бакинскому времени акции Apple дорожали на 1,45 процента - до 145,32 доллара США. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара США.

Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi