CEBR: Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году

Ранее эксперты считали, что это произойдет лишь в 2033 году

К 2028 году Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчет британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR).

Ранее эксперты считали, что это произойдет лишь в 2033 году.

Согласно отчету, средний экономический рост в КНР достигнет 5,7% в год в период с 2021 по 2025 год, а затем сократится до 4,5% в 2026–2030 годах.

Предполагается, что в 2021 году в США будет сильный подъем, однако впоследствии экономический рост замедлится до 1,9% в год в период с 2022 по 2024 год, а затем до 1,6%.

Япония по-прежнему будет находиться в тройке лидеров по экономике, до начала 2030-х годов. Но затем ее опередит Индия. Германия опустится с четвертой позиции на пятую.

Великобритания, которая сейчас является пятой по величине экономикой по оценке CEBR, в 2024 году окажется на шестом месте.

По данным CEBR, на Европу приходилось 19% объема производства в текущем году, но к 2035 году этот показатель сократится до 12%, если произойдет резкий раскол между Европейским союзом и Великобританией.

В отчете также указано, что влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, предположительно, проявится в более высокой инфляции, а не в замедлении роста.