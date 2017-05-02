Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ ОАО Caspian Development Bank (CDB Bank) прекратил обслуживание клиентов.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, это связано со слиянием CDB Bank и ОАО Atabank.

"Слияние займет 3 месяца и после завершения процесса банковские услуги возобновятся", - сказали в CDB Bank.

Как сообщили Report из Atabank, сейчас клиентам оказываются все услуги, за исключением кредитования, которое приостановлено еще до принятия решения о консолидации.

Отметим, что CDB Bank был зарегистрирован в 1988 году как Universal Bank, в 2001 году сменил название на ОАО Kovsar Bank, а в 2015 году вышел на рынок под новым именем ОАО Caspian Development Bank (CDB). Уставный капитал банка равен 50,02 млн манатов. Акционерами банка являются ООО Synergy Group (99,91%), Гасан Джафаров (0,08%), Ибрагим Алышов (бывший председатель Наблюдательного совета банка, генеральный исполнительный директор Палаты надзора за финансовыми рынками, 0,01%).

Atabank основан в 1993 году, входит в состав ООО AtaHolding. Уставный капитал банка равен 57 млн манатов. Акции банка принадлежат Synergy Group.

Решение о слиянии банков принято в прошлом месяце. Новый банк будет функционировать под брендом Atabank.

Глава службы по связям с общественностью CDB Bank Эльшан Аллахвердиев, связавшись с Report, отметил, что данная информация предоставлена сотрудниками из-за возникшего между ними недоразумения: "Банк проводит все операции и намерен обслуживать клиентов вплоть до завершения слияния с Atabank".