Cbonds исследовал рынок корпоративных облигаций стран Кавказа

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Российское информационное агентство Cbonds подготовило рэнкинг организаторов эмиссий внутренних корпоративных облигаций стран Кавказа по итогам 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Cbonds, в рэнкинг попали все выпуски корпоративных облигаций эмитентов Азербайджана, Армении, Грузии и международных финансовых организаций, размещенных на внутренних рынках Азербайджана, Армении, Грузии. Также опубликованы рэнкинги по странам региона.

В рэнкинге стран Кавказа представлены восемь инвестиционных банков, совокупно организовавших выпуски облигации на сумму в 310 млн долларов. Первое место рэнкинга заняла компания Galt and Taggart (Грузия), организовавшая 7 выпусков облигаций на общую сумму 161 млн долларов (рыночная доля 51,95%). На втором месте оказалась компания PSG Kapital (Азербайджан), организовавшая 1 выпуск облигаций на 100 млн долларов (32,25%). Третье место с объемом в 22 млн долларов и рыночной долей 7,12% занял "Америабанк" (Армения), организовавший в 2016 году 3 облигационных выпуска.

Отметим, что 5-ю строчку рэнкинга занял PASHA Bank Georgia. Банк разместил 1 выпуск облигаций объемом 6 млн долларов и рыночной долей 1,89%.

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