ЦБА: Завтра официальный курс доллара составит 1,5819 маната

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 28 июля на отметке 1,5819 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, это означает ежедневный рост на 0,20%.
Отметим, что 27 июля официальный курс составил 1,5787 USD/AZN.
Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 28 июля на отметке 1,5819 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, это означает ежедневный рост на 0,20%.
Отметим, что 27 июля официальный курс составил 1,5787 USD/AZN.
Tural İbadlıАвтор новости
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