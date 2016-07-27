ЦБА: Завтра официальный курс доллара составит 1,5819 маната

27 июля, 2016 17:17

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 28 июля на отметке 1,5819 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, это означает ежедневный рост на 0,20%. Отметим, что 27 июля официальный курс составил 1,5787 USD/AZN.