​ЦБА: Завтра официальный курс доллара составит 1,5787 манат

26 июля, 2016 17:24

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 27 июля на отметке 1,5787 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, это означает ежедневный рост на 0,20%. Отметим, что 26 июля официальный курс составил 1,5755 USD/AZN.