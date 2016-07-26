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    ​ЦБА: Завтра официальный курс доллара составит 1,5787 манат

    Это означает ежедневный рост на 0,20%

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 27 июля на отметке 1,5787 AZN/USD.

    Как сообщили Report в ЦБА, это означает ежедневный рост на 0,20%.

    Отметим, что 26 июля официальный курс составил 1,5755 USD/AZN.

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